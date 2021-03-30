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Apple разрешила сервисным центрам в Украине официально чинить свою технику

Автор: Анастасия Рокитна

Компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами - IRP. Сервисные центры в Украине также могут поучаствовать.

Об этом говорится на сайте компании.

В рамках сотрудничества, сервисные центры получат доступ к оригинальным запчастям Apple, руководству по ремонту и диагностике, а также все необходимые инструменты на равне с авторизованными сервисами и магазинами Apple Store.

Чтобы поучаствовать в программе, компаниям, предоставляющим услуги по ремонту техники, необходимо подать заявку по ссылке.

В Apple отметили, что заявку может отправить любая компания, заинтересованная в послегарантийном ремонте iPhone или Mac. При этом, компания не будет рассматривать кандидатов, которые используют товарный знак Apple в названии фирмы или веб-страницы.

Чтобы получить сертификат на ремонт продуктов Apple, нужно быть зарегистрированным и понадобится сдать экзамен в авторизованном центре тестирования.

Проверить компанию на предмет участия в программе IRP можно на сайте.

Напомним, производители iPhone планируют изменить экран новых телефонов. Смартфонам уменьшат экранный вырез.

Ранее американская компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1.

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