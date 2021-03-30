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Apple дозволила сервісним центрам в Україні офіційно лагодити свою техніку

Автор: Анастасія Рокитна

Компанія Apple оголосила про розширення програми співпраці з незалежними сервісними центрами - IRP. Сервісні центри в Україні також можуть взяти участь.

Про це йдеться на сайті компанії.

У рамках співробітництва, сервісні центри отримають доступ до оригінальних запчастин Apple, керівництва по ремонту і діагностиці, а також всі необхідні інструменти на рівні з авторизованими сервісами і магазинами Apple Store.

Щоб взяти участь в програмі, компаніям, що надають послуги з ремонту техніки, необхідно подати заявку за посиланням.

В Apple зазначили, що заявку може відправити будь-яка компанія, зацікавлена в післягарантійному ремонті iPhone або Mac. При цьому, компанія не буде розглядати кандидатів, які використовують товарний знак Apple в назві фірми або веб-сторінки.

Щоб отримати сертифікат на ремонт продуктів Apple, потрібно бути зареєстрованим і знадобиться здати іспит в авторизованому центрі тестування.

Перевірити компанію на предмет участі в програмі IRP можна на сайті.

Нагадаємо, виробники iPhone планують змінити екран нових телефонів. Смартфонам зменшать екранний виріз.

Раніше американська компанія Apple випустила термінове оновлення iOS 14.4.1.

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