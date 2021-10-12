Apple проведет презентацию 18 октября: какие новинки компания может показать
Фото: Apple проведет презентацию 18 октября (Getty Images)
Apple анонсировала новую презентацию, которая состоится уже 18 октября. Возможно, компания анонсирует MacBook, Mac Mini и AirPods.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Вероятно, что Apple использует вторую осеннюю презентацию, чтобы анонсировать новинки, среди которых пара новых MacBook, обновленный Mac Mini и, возможно, AirPods третьего поколения.
Презентацию будут транслировать на официальном сайте Apple в 20:00 по киевскому времени.
Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021