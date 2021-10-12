Apple проведе презентацію 18 жовтня: які новинки компанія може показати
Фото: Apple проведе презентацію 18 жовтня (Getty Images)
Apple анонсувала нову презентацію, яка відбудеться вже 18 жовтня. Можливо, компанія анонсує MacBook, Mac Mini і AirPods.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Ймовірно, що Apple використає другу осінню презентацію, аби анонсувати новинки, серед яких пара нових MacBook, оновлений Mac Mini й, можливо, AirPods третього покоління.
Презентацію транслюватимуть на офіційному сайті Apple о 20:00 за київським часом.
Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021