Apple прибрала з iPhone 17 Pro популярну функцію, яка була на всіх попередніх моделях

iPhone 17 Pro пропонує помітно поліпшену камеру порівняно з попередніми моделями, такими як iPhone 16 Pro. Однак в офіційному документі підтримки Apple підтверджується, що одну з функцій додатка "Камера" було видалено: тепер нічний режим недоступний під час зйомки в портретному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Щороку Apple оновлює можливості камери iPhone, і iPhone 17 Pro не став винятком. Смартфон отримав нову фронтальну камеру Center Stage, трійку 48-Мп камер Fusion на задній панелі і безліч нових програмних функцій, включно з Dual Capture.
Але користувачі помітили пропажу однієї функції: нічний режим більше не можна використовувати в портретному режимі. Режим "Портрет" давно користується популярністю, а для зйомки в умовах низької освітленості нічний режим забезпечував якісні фотографії.
Згідно з офіційним документом підтримки Apple, список сумісних моделей, де доступний нічний режим у портретному режимі, включає:
Примітно, що функція, доступна на всіх Pro-моделях з 2020 року, раптово зникла в iPhone 17 Pro. Можливо, якщо користувачі висловлять невдоволення, Apple поверне її в одному з майбутніх оновлень програмного забезпечення.
Водночас варто враховувати, що активні користувачі портретного режиму можуть зіткнутися з погіршенням функціоналу при переході на iPhone 17 Pro.
