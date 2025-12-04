Apple убрала из iPhone 17 Pro популярную функцию, которая была на всех предыдущих моделях

Пропажа ночного режима в портретном режиме

Каждый год Apple обновляет возможности камеры iPhone, и iPhone 17 Pro не стал исключением. Смартфон получил новую фронтальную камеру Center Stage, тройку 48-Мп камер Fusion на задней панели и множество новых программных функций, включая Dual Capture.

Но пользователи заметили пропажу одной функции: ночной режим больше нельзя использовать в портретном режиме. Режим "Портрет" давно пользуется популярностью, а для съемки в условиях низкой освещенности ночной режим обеспечивал качественные фотографии.

Согласно официальному документу поддержки Apple, список совместимых моделей, где доступен ночной режим в портретном режиме, включает:

iPhone 16 Pro и Pro Max

iPhone 15 Pro и Pro Max

iPhone 14 Pro и Pro Max

iPhone 13 Pro и Pro Max

iPhone 12 Pro и Pro Max.

Примечательно, что функция, доступная на всех Pro-моделях с 2020 года, внезапно исчезла в iPhone 17 Pro. Возможно, если пользователи выразят недовольство, Apple вернет ее в одном из будущих обновлений программного обеспечения.

В то же время стоит учитывать, что активные пользователи портретного режима могут столкнуться с ухудшением функционала при переходе на iPhone 17 Pro.