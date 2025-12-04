RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Apple убрала из iPhone 17 Pro популярную функцию, которая была на всех предыдущих моделях

Новая камера iPhone 17 Pro лишилась одной ключевой функции (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

iPhone 17 Pro предлагает заметно улучшенную камеру по сравнению с предыдущими моделями, такими как iPhone 16 Pro. Однако в официальном документе поддержки Apple подтверждается, что одна из функций приложения "Камера" была удалена: теперь ночной режим недоступен при съемке в портретном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Пропажа ночного режима в портретном режиме

Каждый год Apple обновляет возможности камеры iPhone, и iPhone 17 Pro не стал исключением. Смартфон получил новую фронтальную камеру Center Stage, тройку 48-Мп камер Fusion на задней панели и множество новых программных функций, включая Dual Capture.

Но пользователи заметили пропажу одной функции: ночной режим больше нельзя использовать в портретном режиме. Режим "Портрет" давно пользуется популярностью, а для съемки в условиях низкой освещенности ночной режим обеспечивал качественные фотографии.

Согласно официальному документу поддержки Apple, список совместимых моделей, где доступен ночной режим в портретном режиме, включает:

  • iPhone 16 Pro и Pro Max
  • iPhone 15 Pro и Pro Max
  • iPhone 14 Pro и Pro Max
  • iPhone 13 Pro и Pro Max
  • iPhone 12 Pro и Pro Max.

Примечательно, что функция, доступная на всех Pro-моделях с 2020 года, внезапно исчезла в iPhone 17 Pro. Возможно, если пользователи выразят недовольство, Apple вернет ее в одном из будущих обновлений программного обеспечения.

В то же время стоит учитывать, что активные пользователи портретного режима могут столкнуться с ухудшением функционала при переходе на iPhone 17 Pro.

Ранее мы писали, что iPhone 18 может стать самым необычным релизом Apple за последние 7 лет.

У нас также есть материал о 5 приложениях, которые помогут прокачать камеру вашего iPhone до уровня профессионала.

А еще мы напомним, что Apple официально "списала" эту популярную модель iPhone и опубликовала новый список устаревших устройств.

