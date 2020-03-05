Apple предупредила магазины о дефиците смартфонов из-за коронавируса

Американская компания Apple предупредила сотрудников магазинов Apple Store о недостаче смартфонов iPhone для замены на случай повреждения из-за влияния коронавируса на цепочку поставок компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам сотрудника Apple Store, компания сообщила службе технической поддержки в магазинах, что смартфоны для замены сильно поврежденных устройств будут в дефиците в течение нескольких недель.

Отмечается, что дефицит смартфонов связан с воздействием вспышки коронавируса на цепочку поставок компании Apple. Сотрудники Apple Store смогут предложить клиентам отправить замененные iPhone по почте.

Кроме того, в некоторых магазинах Apple Store зафиксирована нехватка отдельных частей для смартфонов. Однако официальный представитель Apple отказался комментировать ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple может перенести анонс iPhone SE 2, который планировался на 31 марта 2020 года, в связи со вспышкой коронавируса. Проблемы с анонсом нового смартфона связаны с остановкой производства в Китае.

Также РБК-Украина писало, что компания Apple прекращала осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Розничные продажи были приостановлены до 10 февраля Компания закрыла все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.