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Apple временно прекратит розничные продажи в Китае из-за коронавируса

Новости » Общество     01.02.2020 - 11:18
Apple временно прекратит розничные продажи в Китае из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Apple прекращает с субботы осуществлять розничные продажи на территории Китая

Американская корпорация Apple прекращает с субботы, 1 февраля, осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает Тheverge.

Сообщается, что эта мера будет действовать до 10 февраля. В частности, компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Напомним, Apple может не запустить вовремя производство бюджетных iPhone из-за китайского коронавируса, который бушует неподалеку от производственных мощностей компании в Китае. Практически все iPhone производятся в Китае, в первую очередь на фабрике Foxconn на так называемом iPhone City в Чжэнчжоу и Pegatron, на сборочной площадке недалеко от Шанхая. Каждое из этих мест находится более чем в 500 километрах от Ухани в центральном Китае, эпицентре вирусной вспышки, но это расстояние не защищает города от последствий.

Добавим, в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны. Через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, китайские власти сообщили о 45 новых случаях смерти.

В Китае число больных коронавирусом достигло почти 12 тыс. человек В Китае за сутки число погибших от коронавируса увеличилось почти на полсотни
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