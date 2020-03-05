Apple попередила магазини про дефіцит смартфонів через коронавірус

Американська компанія Apple попередила працівників магазинів Apple Store про нестачу смартфонів iPhone для заміни на випадок пошкодження через вплив коронавірусу на ланцюжок постачання компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами співробітника Apple Store, компанія повідомила службу технічної підтримки у магазинах, що смартфони для заміни сильно пошкоджених пристроїв будуть у дефіциті впродовж декількох тижнів.

Зазначається, що дефіцит смартфонів пов'язаний з впливом спалаху коронавірусу на ланцюжок постачання компанії Apple. Працівники Apple Store зможуть запропонувати клієнтам відправити замінені iPhone поштою.

Крім того, у деяких магазинах Apple Store зафіксовано нестачу окремих частин для смартфонів. Однак офіційний представник Apple відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple може перенести анонс iPhone SE 2, який планувався на 31 березня 2020 року, у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Проблеми з анонсом нового смартфону пов'язані з зупинкою виробництва у Китаї.

Також РБК-Україна писало, що компанія Apple припиняла здійснювати роздрібні продажі своєї продукції на території Китаю через поширення нового коронавірусу. Роздрібні продажі було припинено до 10 лютого Компанія закрила всі свої корпоративні офіси, магазини та контактні центри на материковому Китаї.