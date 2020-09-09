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Apple представит новый iPhone не раньше октября, - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple представит новый iPhone не раньше октября. На презентации 15 сентября будут представлены другие устройства.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что на презентации 15 сентября представят новые смарт-часы Apple Watch, а само мероприятие пройдет в онлайн-формате. В частности, на презентацию часов указывает опубликованное приглашение для СМИ, в котором написано "Время летит". По данным Bloomberg, новые iPhone появятся не раньше октября.

Кроме того, на следующей неделе могут представить безрамочный планшет iPad Air.

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Как уточнил журналист Bloomberg Марк Гурман, Apple проведет в октябре презентацию iPhone и в ноябре покажет новые компьютеры Mac.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Apple в 2020 году планирует выпустить новые модели iPhone позже обычного. Финансовый директор Лука Маэстри заявлял, что в этом году поставки ожидаются на несколько недель позже, чем традиционно.

В августе Apple достигла рекордной для американских компаний капитализации в 2 триллиона долларов.

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