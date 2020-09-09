Apple представить новий iPhone не раніше жовтня, - Bloomberg

Американська компанія Apple представить новий iPhone не раніше жовтня. На презентації 15 вересня будуть представлені інші пристрої.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що на презентації 15 вересня представлять нові смарт-годинники Apple Watch, а сам захід пройде в онлайн-форматі. Зокрема, на презентацію годинників вказує опубліковане запрошення для ЗМІ, в якому написано "Час летить". За даними Bloomberg, нові iPhone з'являться не раніше жовтня.

Крім того, наступного тижня можуть покакзати безрамковий планшет iPad Air.

Як уточнив журналіст Bloomberg Марк Гурман, Apple проведе в жовтні презентацію iPhone і у листопаді покаже нові комп'ютери Mac.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Apple в 2020 році планує випустити нові моделі iPhone пізніше звичайного. Фінансовий директор Лука Маестрі заявляв, що в цьому році поставки очікуються на кілька тижнів пізніше, ніж традиційно.

У серпні Apple досягла рекордної для американських компаній капіталізації у 2 трильйони доларів.