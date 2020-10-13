Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Во вторник, 13 октября, американская компания Apple представила новое поколение iPhone. В обновленную линейку смартфонов вошли четыре версии iPhone с разными диагоналями и объемом памяти.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, iPhone 12 mini с самой маленькой диагональю - 5,4 дюйма, с объемом памяти в 64 Гб будет стоить от 699 долларов. Максимальный объем памяти смартфона составит 256 Гб.

Цена iPhone 12 с памятью в 64 Гб будет стартовать от 799 долларов. Самая дорогая версия данного смартфона будет иметь объем памяти в 256 Гб.

iPhone 12 Pro Max с самой большой диагональю - 6,7 дюйма, с памятью в 128 Гб обойдется покупателю в 1099 долларов. Однако, самый большой объем памяти смартфона составит 516 Гб.

Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 16 октября, а продажи - 23 октября. Что же касается iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini, то их придется подождать до ноября - предзаказ начнется 6 ноября, а продажи 13 ноября.

Отметим, что в Украине стоимость изначально будет выше, чем в Соединенных Штатах.

Напомним, Apple представила iPhone 12. Обо всех особенностях новых смартфонов читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ноябре Apple представит новый MacBook.

Добавим, что самым популярным смартфоном во втором квартале 2020 года стал iPhone 11 - 37,7 миллиона экземпляров разошлись по всему миру.