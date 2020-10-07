Назван самый популярный смартфон в мире в 2020 году

Фото: iPhone 11 (скрин видеотрансляции)

Продажи смартфонов во всем мире в 2020 году упали более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Самым популярным стал смартфон от американской компании Apple.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ComprarAcciones.

Согласно отчету, во втором квартале 2020 года продажи смартфонов во всем мире упали на 20,4%. Всего за три месяца было продано 294,7 миллиона единиц по сравнению с 370,3 миллиона единиц во втором квартале 2019 года.

По сравнению с первым кварталом 2020 года, это было небольшое улучшение, поскольку тогда продали всего 272,5 миллиона единиц. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года продажи снизились на 13% и стал самым большим падением, которое когда-либо наблюдалось на рынке смартфонов. Это также был самый низкий уровень продаж с 2013 года.

Среди пяти ведущих производителей смартфонов у Samsung был самый большой спад, несмотря на то, что было продано наибольшее количество единиц. В общей сложности во втором квартале 2020 года было продано 54,7 миллиона единиц по сравнению с 75,1 миллиона единиц за аналогичный период прошлого года. Это на 27,1% меньше, чем годом ранее.

Наиболее популярной моделью смартфона, которая продавалась по всему миру, оказался iPhone 11 - 37,7 миллиона экземпляров. Второе место с большим отставанием занял Samsung Galaxy A51 с 11,4 миллионами смартфонов, а вот Xiaomi Redmi Note 8 продали ненамного меньше - 11 миллионов.

Напомним, Apple 13 октября проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12. Будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.

Также РБК-Украина писало, что Apple на сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов и планшетов iPad.