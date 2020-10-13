Apple представила нові iPhone: яка вартість моделей

У вівторок, 13 жовтня, американська компанія Apple представила нове покоління iPhone. В оновлену лінійку смартфонів увійшли чотири версії iPhone з різними діагоналями і об'ємом пам'яті.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, iPhone 12 mini з найменшою діагоналлю - 5,4 дюйма, з об'ємом пам'яті 64 Гб буде коштувати від 699 доларів. Максимальний об'єм пам'яті смартфона складе 256 Гб.

Ціна iPhone 12 з пам'яттю 64 Гб буде стартувати від 799 доларів. Найдорожча версія смартфона буде мати обсяг пам'яті 256 Гб.

iPhone 12 Pro Max з самою великою діагоналлю - 6,7 дюйма, з пам'яттю 128 Гб обійдеться покупцеві в 1099 доларів. Однак, найбільший об'єм пам'яті смартфона складе 516 Гб.

Попереднє замовлення на iPhone 12 і iPhone 12 Pro стартує 16 жовтня, а продажі - 23 жовтня. Що ж стосується iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Mini, то їх доведеться почекати до листопада - передзамовлення розпочнеться 6 листопада, а продажу 13 листопада.

Зазначимо, що в Україні вартість буде вище, ніж в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Apple представила iPhone 12. Про всі особливості нових смартфонів читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в листопаді Apple представить новий MacBook.

Додамо, що найпопулярнішим смартфоном у другому кварталі 2020 року став iPhone 11 - 37,7 мільйона примірників розійшлися по всьому світу.