Apple представила новые AirPods

Новые безпроводные наушники поступят в продажу 30 октября
Американская компания Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщается, новые безпроводные наушники поступят в продажу 30 октября.
В отличие от предыдущих AirPods, новая модель представляет собой наушники-затычки. В комплекте с ними будут три мягких насадки разного размера.
В новой модели также впервые будет активное шумоподавление - встроенный микрофон будет улавливать внешние шумы, после чего наушники будут компенсировать их обратной звуковой волной.
Как утверждают в компании, наушники будут работать без подзарядки 4,5 часа.
Также сообщалось, что Apple начала процесс патентирования кольца Apple Ring, которое позволит на расстоянии контролировать другие устройства корпорации. Устройство будет оснащено экраном, голосовым ассистентом и контролем жестов руки.