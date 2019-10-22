Apple патентует "умное кольцо"

Иллюстративное фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

Устройство будет оснащено экраном, голосовым ассистентом и контролем жестов руки

Американская компания Apple подала заявку на патент кольца Apple Ring, которая позволит на расстоянии контролировать другие устройства корпорации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Как сообщает издание, "умное кольцо" имеет, в частности, экран, голосовой ассистент и контроль жестов руки. Устройство "улучшит опыт людей" в пользовании, в частности, iPhone и iPad.

По мнению компании, когда пользователи слишком долго держит большие гаджеты, то это приводит к усталости, а Apple Ring сможет стать более эффективным методом контроля устройств на расстоянии.

Фото: патент Apple Ring (thesun.co.uk)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что iPhone 12, который должен выйти в 2020 году, будет оснащен модемом для работы в сетях пятого поколениях. Также новинка лишится традиционной "челки".

Кроме того, Apple планирует выпустить новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro в конце октября. Наушники должны быть водонепроницаемыми, что облегчит их использование во время занятий спортом или на отдыхе. Стоимость наушников будет до 260 долларов.

Отметим, в начале сентября Apple презентовала новый iPhone 11. На следующий день после презентации нового смартфона стоимость компании превысила 1 триллион долларов.