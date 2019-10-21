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iPhone 12 будет оснащен модемом 5G

Новости » Hi-tech    21.10.2019 - 15:56
iPhone 12 будет оснащен модемом 5G
Иллюстративное фото (flickr.com)

Новинка лишатся традиционной "челки"

Проверенный сетевой инсайдер Бен Гескин опубликовал новые рендеры следующего смартфона iPhone, который предположительно выйдет под названием iPhone 12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ixbt.com.

Как сообщаеся, смартфон будет доступен в двух разных по габаритам версиях. Диагональ дисплеев смартфонов составит 5,4 и 6,7 дюйма. При этом отмечается, что модели лишатся традиционной для последних смартфонов iPhone "челки".

Еще одной фирменной особенностью нового iPhone станет металлическая рамка по всему периметру, которая будет отдавать дань почтения классической модели iPhone 4.

Также iPhone 12 оснастят модемом для работы в сетях пятого поколениях.

iPhone 12 будет оснащен модемом 5GНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компания Apple планирует выпустить новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro в конце октября. Наушники должны быть водонепроницаемыми, что облегчит их использование во время занятий спортом или на отдыхе. Стоимость наушников будет до 260 долларов.

Кроме того, в начале сентября Apple презентовала новый iPhone 11. На следующий день после презентации нового смартфона стоимость компании превысила 1 триллион долларов.

Apple выпустит новые AirPods Pro в конце октября Появились новые рендеры iPhone SE 2
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