Apple представила нові AirPods

Нові безпровідні навушники надійдуть у продаж 30 жовтня
Американська компанія Apple анонсувала нові бездротові навушники AirPods Pro. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Як повідомляється, нові безпровідні навушники надійдуть у продаж 30 жовтня.
На відміну від попередніх AirPods, нова модель являє собою навушники-затички. У комплекті з ними будуть три м'які насадки різного розміру.
У новій моделі також вперше буде активне шумозаглушення - вбудований мікрофон буде вловлювати зовнішні шуми, після чого навушники будуть компенсувати їх зворотного звуковою хвилею.
Як стверджують у компанії, навушники будуть працювати без підзарядки 4,5 години.
Також повідомлялося, що Apple почала процес патентування кільця Apple Ring, яке дозволить на відстані контролювати інші пристрої корпорації. Пристрій буде оснащено екраном, голосовим асистентом і контролем жестів руки.