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Apple представила iPad Pro на чипе M1 и с новой матрицей

Автор: РБК-Украина

На сегодняшней презентации Apple представили новое поколение планшетов iPad Pro. Они имеют продвинутую матрицу и так же, как и новые iMac, построены на фирменном чипе M1.

Презентация шла на YouTube-канале Apple.

С внедрением процессоров M1 планшеты и компьютеры компании станут еще ближе друг к другу, поскольку разработчики смогут легко портировать свои приложения на операционные системы iPadOS и macOS.

Утверждается, что нынешний чип в семьдесят пять раз мощнее чем тот, на котором базировался самый первый iPad. Графика стала производительнее на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Также в два раза быстрее стал доступ к внутреннему хранилищу.

Фото: новый iPad Pro (скриншот с презентации Apple)

Разъем USB Type-C в iPad Pro работает по стандарту Thunderbolt и полностью совместим со всеми мониторами и другой периферией для ноутбуков и компьютеров Mac. LTE версия планшета с получила поддержку 5G.

Особая новинка - широкоугольная фронтальная камера, которая следит за передвижением человека в кадре и буквально двигается за ним. Кроме того, 12-дюймовая версия iPad Pro получила продвинутый дисплей - Mini LED матрицу. По данным Apple, 10 000 светодиодов позволяют повысить контрастность и добиться пиковой яркости до 1600 нит.

Цены - от 799 долларов за 11-дюймовый iPad Pro и от 1 099 долларов за 12,9-дюймовый. Предзаказы в США откроются 30 апреля, старт продаж запланирован на май.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о презентации новых iMac.

Также сегодня был представлен iPhone 12 в новом фиолетовом цвете.

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