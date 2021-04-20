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Apple представила iPhone 12 в новом цвете

Новина українською → Купертино, Вторник 20 апреля 2021 20:30
Apple представила iPhone 12 в новом цвете Фото: фиолетовый iPhone 12 (скриншот презентации Apple)
Автор: РБК-Украина

На сегодняшней презентации Apple представили iPhone 12 в новом цвете. Кроме цвета он ничем не будет отличаться от уже продаваемых смартфонов этого поколения.

Об этом на презентации объявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Отметим, изначально iPhone 12 появился в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. К этому набору добавили новый - фиолетовый. Больше никаких изменений нет.

Цена тоже останется прежней, старт продаж запланирован 30 апреля, предзаказы в США уже с этой пятницы.

Фото: фиолетовый iPhone 12 (скриншот презентации Apple)

Напомним, ранее Apple предупредила о возможной опасности смартфонов iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, а также аксессуаров MagSafe. Они могут влиять на работу медицинского оборудования, в том числе кардиостимуляторов.

В гаджетах есть магниты и радиоприемники, которые излучают электромагнитные поля. Все аксессуары MagSafe тоже содержат магниты, а зарядное устройство MagSafe - радиомодули. Эти компоненты могут влиять на работу медицинских устройств.

Подробнее о том, какие новинки представила Apple, читайте в материале РБК-Украина.

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