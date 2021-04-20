Apple представила iPhone 12 в новом цвете

На сегодняшней презентации Apple представили iPhone 12 в новом цвете. Кроме цвета он ничем не будет отличаться от уже продаваемых смартфонов этого поколения.

Об этом на презентации объявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Отметим, изначально iPhone 12 появился в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. К этому набору добавили новый - фиолетовый. Больше никаких изменений нет. Цена тоже останется прежней, старт продаж запланирован 30 апреля, предзаказы в США уже с этой пятницы. Фото: фиолетовый iPhone 12 (скриншот презентации Apple)