Apple пояснила причини перегріву iPhone 15: коли виправлять

Після скарг компанія заявила, що пристрій може нагріватись в перші кілька днів "після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність".

"Інша проблема пов'язана з деякими нещодавніми оновленнями сторонніх додатків, які призводять до перевантаження системи", - додали в компанії.

Серед додатків, які спричиняли проблему з нагріванням:

гра Asphalt 9;

Instagram;

Uber.

Meta, наприклад, вже виправила проблему в своєму додатку Instagram вже 27 вересня.

Також очікується виправлення помилки в iOS 17. Вирішення проблеми не знижуватиме продуктивність, втім допоможе боротись з нагріванням.

"Компанія зі штаб-квартирою в Купертіно, штат Каліфорнія, заявила, що iPhone 15 Pro і Pro Max не страждають від перегріву через конструкцію, а нові титанові корпуси призводять до кращого розсіювання тепла порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі", - зазначає видання.

Водночас в компанії запевнили у тому, що нагрівання не становить загрозу безпеці або ж травматизму. Зокрема не впливає на довгострокову продуктивність телефону.

iPhone 15

Під час вересневої презентації Apple продемонструвала лінійку смартфонів iPhone 15, яка складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.

Звісно, компанія не обмежилась лише новими смартфонами. Усі подробиці щодо нових гаджетів можна прочитати у добірці РБК-Україна.

Також через тиждень Apple випустила нову версію операційних систем iOS 17.