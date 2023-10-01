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Apple пояснила причини перегріву iPhone 15: коли виправлять

Фото: Apple пояснила причини перегріву iPhone 15 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple заявила, що виявила кілька проблем, які призводять до нагрівання iPhone 15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після скарг компанія заявила, що пристрій може нагріватись в перші кілька днів "після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність". 

"Інша проблема пов'язана з деякими нещодавніми оновленнями сторонніх додатків, які призводять до перевантаження системи", - додали в компанії. 

Серед додатків, які спричиняли проблему з нагріванням: 

  • гра Asphalt 9; 
  • Instagram; 
  • Uber.

Meta, наприклад, вже виправила проблему в своєму додатку Instagram вже 27 вересня. 

 Також очікується виправлення помилки в iOS 17. Вирішення проблеми не знижуватиме продуктивність, втім допоможе боротись з нагріванням. 

"Компанія зі штаб-квартирою в Купертіно, штат Каліфорнія, заявила, що iPhone 15 Pro і Pro Max не страждають від перегріву через конструкцію, а нові титанові корпуси призводять до кращого розсіювання тепла порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі", - зазначає видання. 

Водночас в компанії запевнили у тому, що нагрівання не становить загрозу безпеці або ж травматизму. Зокрема не впливає на довгострокову продуктивність телефону.

iPhone 15

Під час вересневої презентації Apple продемонструвала лінійку смартфонів iPhone 15, яка складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.

Звісно, компанія не обмежилась лише новими смартфонами. Усі подробиці щодо нових гаджетів можна прочитати у добірці РБК-Україна. 

Також через тиждень Apple випустила нову версію операційних систем iOS 17.

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