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Apple объяснила причины перегрева iPhone 15: когда исправят

Фото: Apple объяснила причины перегрева iPhone 15 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple заявила, что обнаружила несколько проблем, приводящих к нагреву iPhone 15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После жалоб компания заявила, что устройство может нагреваться в первые несколько дней "после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности". 

"Другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, которые приводят к перегрузке системы", - добавили в компании. 

Среди приложений, которые вызывали проблему с нагревом: 

  • игра Asphalt 9; 
  • Instagram; 
  • Uber.

Meta, например, уже исправила проблему в своем приложении Instagram уже 27 сентября. 

Также ожидается исправление ошибки в iOS 17. Решение проблемы не будет снижать производительность, впрочем, поможет бороться с нагревом. 

"Компания со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния, заявила, что iPhone 15 Pro и Pro Max не страдают от перегрева из-за конструкции, а новые титановые корпуса приводят к лучшему рассеиванию тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали", - отмечает издание. 

В то же время в компании заверили в том, что нагрев не представляет угрозу безопасности или травматизма. В частности не влияет на долгосрочную производительность телефона.

iPhone 15

Во время сентябрьской презентации Apple продемонстрировала линейку смартфонов iPhone 15, состоящую из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.

Конечно, компания не ограничилась только новыми смартфонами. Все подробности новых гаджетов можно прочитать в подборке РБК-Украина.

Также через неделю Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 17.

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