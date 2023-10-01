Apple объяснила причины перегрева iPhone 15: когда исправят

После жалоб компания заявила, что устройство может нагреваться в первые несколько дней "после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности".

"Другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, которые приводят к перегрузке системы", - добавили в компании.

Среди приложений, которые вызывали проблему с нагревом:

игра Asphalt 9;

Instagram;

Uber.

Meta, например, уже исправила проблему в своем приложении Instagram уже 27 сентября.

Также ожидается исправление ошибки в iOS 17. Решение проблемы не будет снижать производительность, впрочем, поможет бороться с нагревом.

"Компания со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния, заявила, что iPhone 15 Pro и Pro Max не страдают от перегрева из-за конструкции, а новые титановые корпуса приводят к лучшему рассеиванию тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали", - отмечает издание.

В то же время в компании заверили в том, что нагрев не представляет угрозу безопасности или травматизма. В частности не влияет на долгосрочную производительность телефона.

iPhone 15

Во время сентябрьской презентации Apple продемонстрировала линейку смартфонов iPhone 15, состоящую из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.

Конечно, компания не ограничилась только новыми смартфонами. Все подробности новых гаджетов можно прочитать в подборке РБК-Украина.

Также через неделю Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 17.