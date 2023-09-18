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Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone

Понеділок 18 вересня 2023 22:37
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Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Компанія Apple сьогодні, 18 вересня, випустила нову версію операційних систем iOS 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Apple.

Як оновити операційну систему

Для оновлення операційної системи до останньої версії необхідно перейти в меню "Налаштування", після чого вибрати "Основні", а потім натиснути "Оновлення ПЗ", де і буде видно можливе оновлення.

Зазначається, що оновлення буде доступним для iPhone XS і новіше, iPad Pro 12,9 дюйма 2-го покоління і новіше, iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 11 дюймів 1-го покоління і новіше, iPad Air 3-го покоління і новіше, iPad 6-го покоління і новіше, iPad mini 5-го покоління і новіше.

Які нові функції з'являться у користувачів

  • Режим StandBy - новий повноекранний режим роботи, який зручно показує інформацію великим шрифтом на весь екран для перегляду на відстані.
  • Інтерактивні віджети - вони будуть доступні на головному екрані iPhone, екрані блокування і в новому режимі очікування.
  • Покращене автовиправлення - iOS 17 містить найсучаснішу мовну модель для передбачення слів, яка значно поліпшить автовиправлення на iPhone.
  • NameDrop - функція iOS 17, яка дає змогу двом користувачам обмінюватися контактною інформацією, просто з'єднавши свої iPhone.

Також стало відомо, що з'являться панель наклейок, постери контактів, голосова пошта в реальному часі, свайп для відповіді в iMessage, Apple Maps Offline та просто Siri замість Hey Siri.

Компанія Apple представила iPhone 15

На вересневій презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.

Але самими лише смартфонами презентація не обмежилася. Докладніше про те, які ще гаджети випустила Apple, - у добірці РБК-Україна.

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