Apple поверне в iOS 26.1 культову функцію 2007 року: користувачі впізнають її відразу

Ностальгія і вирішення давньої проблеми

У поточній iOS 26 для вимкнення сигналу досить натиснути кнопку - що часто призводить до випадкового "вимкнення" будильника і, як наслідок, до проспаних ранків.

В iOS 26.1 користувачеві потрібно буде зрушити повзунок, нагадуючи знамените "проведіть для розблокування" з перших моделей iPhone 2007 року.

Зміна здається невеликою, проте вона вирішує часту скаргу користувачів і водночас додає ностальгічний елемент для тих, хто пам'ятає ранні версії iOS. Це поліпшення показує прагнення Apple удосконалювати зручність інтерфейсу в повсякденних сценаріях використання.

Тепер для вимкнення будильника потрібно буде зрушувати повзунок (фото: MacRumors)

Коли вийде iOS 26.1

За даними MacRumors, версія iOS 26.1 у статусі Release Candidate вже доступна для розробників і тестерів. Зазвичай це означає близький публічний реліз - очікується, що оновлення стане доступним у вівторок.

Що ще зміниться

Крім оновлення будильника, iOS 26.1 містить низку візуальних поліпшень і оптимізацій системи.

Користувачі отримають більше налаштувань зовнішнього вигляду ефекту Liquid Glass, а також стандартні поліпшення стабільності та виправлення помилок.

Однак саме функція "проведіть для розблокування" виділяється як головне оновлення - поєднання практичності та дизайн-ностальгії, що акуратно пов'язує сучасні iPhone з їхнім оригінальним корінням.