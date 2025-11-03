Apple вернет в iOS 26.1 культовую функцию 2007 года: пользователи узнают ее сразу

Apple готовится выпустить iOS 26.1, где снова появится знакомый жест "свайп". В обновленном приложении "Часы" привычная кнопка "Стоп" будет заменена на отключение будильника с помощью сдвига.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iGeeksBlog, специализирующийся на новостях и обзорах, связанных с Apple.
В текущей iOS 26 для отключения сигнала достаточно нажать кнопку - что часто приводит к случайному "выключению" будильника и, как следствие, к проспанным утрам.
В iOS 26.1 пользователю нужно будет сдвинуть ползунок, напоминая знаменитое "проведите для разблокировки" с первых моделей iPhone 2007 года.
Изменение кажется небольшим, однако оно решает частую жалобу пользователей и в то же время добавляет ностальгический элемент для тех, кто помнит ранние версии iOS. Это улучшение показывает стремление Apple совершенствовать удобство интерфейса в повседневных сценариях использования.
По данным MacRumors, версия iOS 26.1 в статусе Release Candidate уже доступна для разработчиков и тестеров. Обычно это означает близкий публичный релиз - ожидается, что обновление станет доступно во вторник.
Помимо обновления будильника, iOS 26.1 включает ряд визуальных улучшений и оптимизаций системы.
Пользователи получат больше настроек внешнего вида эффекта Liquid Glass, а также стандартные улучшения стабильности и исправления ошибок.
Однако именно функция "проведите для разблокировки" выделяется как главное обновление - сочетание практичности и дизайн-ностальгии, аккуратно связывающее современные iPhone с их оригинальными корнями.
