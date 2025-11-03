Apple поверне в iOS 26.1 культову функцію 2007 року: користувачі впізнають її відразу
Apple готується випустити iOS 26.1, де знову з'явиться знайомий жест "свайп". В оновленому застосунку "Годинник" звична кнопка "Стоп" буде замінена на вимкнення будильника за допомогою зсуву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iGeeksBlog, що спеціалізується на новинах і оглядах, пов'язаних з Apple.
Ностальгія і вирішення давньої проблеми
У поточній iOS 26 для вимкнення сигналу досить натиснути кнопку - що часто призводить до випадкового "вимкнення" будильника і, як наслідок, до проспаних ранків.
В iOS 26.1 користувачеві потрібно буде зрушити повзунок, нагадуючи знамените "проведіть для розблокування" з перших моделей iPhone 2007 року.
Зміна здається невеликою, проте вона вирішує часту скаргу користувачів і водночас додає ностальгічний елемент для тих, хто пам'ятає ранні версії iOS. Це поліпшення показує прагнення Apple удосконалювати зручність інтерфейсу в повсякденних сценаріях використання.
Тепер для вимкнення будильника потрібно буде зрушувати повзунок (фото: MacRumors)
Коли вийде iOS 26.1
За даними MacRumors, версія iOS 26.1 у статусі Release Candidate вже доступна для розробників і тестерів. Зазвичай це означає близький публічний реліз - очікується, що оновлення стане доступним у вівторок.
Що ще зміниться
Крім оновлення будильника, iOS 26.1 містить низку візуальних поліпшень і оптимізацій системи.
Користувачі отримають більше налаштувань зовнішнього вигляду ефекту Liquid Glass, а також стандартні поліпшення стабільності та виправлення помилок.
Однак саме функція "проведіть для розблокування" виділяється як головне оновлення - поєднання практичності та дизайн-ностальгії, що акуратно пов'язує сучасні iPhone з їхнім оригінальним корінням.
