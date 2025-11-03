Apple вернет в iOS 26.1 культовую функцию 2007 года: пользователи узнают ее сразу

Apple готовится выпустить iOS 26.1, где снова появится знакомый жест "свайп". В обновленном приложении "Часы" привычная кнопка "Стоп" будет заменена на отключение будильника с помощью сдвига.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iGeeksBlog , специализирующийся на новостях и обзорах, связанных с Apple.

Ностальгия и решение давней проблемы

В текущей iOS 26 для отключения сигнала достаточно нажать кнопку - что часто приводит к случайному "выключению" будильника и, как следствие, к проспанным утрам.

В iOS 26.1 пользователю нужно будет сдвинуть ползунок, напоминая знаменитое "проведите для разблокировки" с первых моделей iPhone 2007 года.

Изменение кажется небольшим, однако оно решает частую жалобу пользователей и в то же время добавляет ностальгический элемент для тех, кто помнит ранние версии iOS. Это улучшение показывает стремление Apple совершенствовать удобство интерфейса в повседневных сценариях использования.

Теперь для отключения будильника нужно будет сдвигать ползунок (фото: MacRumors)

Когда выйдет iOS 26.1

По данным MacRumors, версия iOS 26.1 в статусе Release Candidate уже доступна для разработчиков и тестеров. Обычно это означает близкий публичный релиз - ожидается, что обновление станет доступно во вторник.

Что еще изменится

Помимо обновления будильника, iOS 26.1 включает ряд визуальных улучшений и оптимизаций системы.

Пользователи получат больше настроек внешнего вида эффекта Liquid Glass, а также стандартные улучшения стабильности и исправления ошибок.

Однако именно функция "проведите для разблокировки" выделяется как главное обновление - сочетание практичности и дизайн-ностальгии, аккуратно связывающее современные iPhone с их оригинальными корнями.