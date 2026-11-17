Головні зміни у налаштуваннях безпеки macOS 27.3

Apple прагне зберегти можливості для розробників створювати нові продукти для Mac, не послаблюючи захист даних користувачів.

Оновлені налаштування мають допомогти власникам комп’ютерів краще розуміти, які ризики виникають, коли вони надають програмам повний доступ до системи.

Оновлення у macOS 27.3 містить низку ключових рішень:

Розділення Device Control та Data Access на дві окремі категорії: System & App Protection Override та Accessibility;

Єдиний метод надання дозволів через вибір програми зі списку;

Рекомендації для користувачів надавати доступ лише до окремих додатків або папок, необхідних для конкретних робочих процесів;

Розширена інформація про широкий спектр даних, до яких програма отримає доступ у разі схвалення повних прав;

Можливість налаштувати програми так, щоб вони запитували дозвіл щоразу під час звернення до захищених функцій;

Спеціальний індикатор прозорості, який сповіщає, коли одна програма керує іншою за допомогою System & App Protection Override.

Усі раніше надані користувачами дозволи залишаться чинними, проте нові правила почнуть діяти під час розгляду нових запитів від програм.

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Особливості роботи з бекапами

Apple радить розробникам заздалегідь підготувати програми до нових обмежень: оновити інструкції для користувачів під час першого запуску та перевірити, чи коректно працюють застосунки без повного доступу до папок і даних інших програм.

Водночас розробники сервісів резервного копіювання диска на основі Full Disk Access або додатків зі спеціальними можливостями (Accessibility) зможуть запитувати спеціальні дозволи, щоб зберегти звичний досвід встановлення для нових користувачів.

Популярні фірмові додатки наразі працюватимуть у колишньому режимі без додаткових підтверджень, а детальнішу інформацію щодо дозволів у Купертіно пообіцяли опублікувати найближчим часом.