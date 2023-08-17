Apple починає виробництво iPhone 15 в Індії

Виведення заводів Apple з Китаю

Компанія Apple має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення. Такому рішенню компанії сприяли заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу. Масові протести на ключовому виробничому заводі Apple в Китаї призвели до недовипуску майже 6 млн. iPhone Pro.

Ми також повідомляли, що тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка є головним постачальником Apple, інвестує близько 500 млн доларів у будівництво двох заводів по виробництву комплектуючих в Індії.

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