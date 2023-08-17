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Apple начинает производство iPhone 15 в Индии

Фото: Apple будет производить iPhone 15 в Индии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Apple начинает производство iPhone 15 следующего поколения в Индии. Это сотрудничество должно сократить разрыв между операциями в Индии и основной производственной базой в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Вывод заводов Apple из Китая

Компания Apple намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков. Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэньчжоу. Массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в Китае привели к недовыпуску почти 6 млн. iPhone Pro.

Мы также сообщали, что тайваньская компания Foxconn Technology Group, являющаяся главным поставщиком Apple, инвестирует около 500 млн долларов в строительство двух заводов по производству комплектующих в Индии.

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