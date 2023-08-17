Apple начинает производство iPhone 15 в Индии

Вывод заводов Apple из Китая

Компания Apple намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков. Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэньчжоу. Массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в Китае привели к недовыпуску почти 6 млн. iPhone Pro.

Мы также сообщали, что тайваньская компания Foxconn Technology Group, являющаяся главным поставщиком Apple, инвестирует около 500 млн долларов в строительство двух заводов по производству комплектующих в Индии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.