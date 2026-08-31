Apple переводить Mac та iPad на OLED: які популярні пристрої оновлять першими

Графік оновлення дисплеїв

Наразі OLED-панелі вже використовуються в

iPhone,

Apple Watch,

iPad Pro.

Решта пристроїв лінійки обладнана LCD-екранами, за винятком MacBook Pro, який оснащений матрицею mini-LED.

За даними джерел, масштабний графік переходу на нові матриці виглядає наступним чином:

iPad mini стане першим у черзі на оновлення наприкінці 2026 року.

MacBook Pro отримає нові екрани на початку 2027 року.

Базовий iPad перейде на нову технологію у 2027 році.

iMac і MacBook Air оновляться в період між 2028 та 2029 роками.

Використання органічних світлодіодів дозволить користувачам отримати точніше відтворення кольорів, підвищену контрастність та справжній глибокий чорний колір завдяки пікселям, що підсвічуються індивідуально.

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Нюанси iPad mini

Хоча чутки про OLED-екран у планшеті iPad mini ходять давно, технологія панелі відрізнятиметься від тієї, що встановлена в iPad Pro. У міні-версії розробники застосують одношарову панель LTPS, тоді як Pro-модель використовує двошарову LTPO.

Це означає, що флагманський iPad Pro зберігатиме кращу контрастність, кути огляду, час відгуку та пікову яскравість.

Наразі невідомо, чи отримає новий iPad mini підтримку частоти оновлення 120 Гц ProMotion, чи збереже 60 Гц.

За продуктивність планшета відповідатиме чип A19 Pro, який використовується в iPhone 17 Pro та iPhone Air, хоча джерела не виключають використання процесора A20 Pro.

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Що чекає на MacBook Pro та інші моделі?

Новий MacBook Pro з OLED-дисплеєм отримає панель восьмого покоління. Очікується, що ноутбук матиме підтримку сенсорного введення та модуль 5G.

Офіційний анонс iPad mini та MacBook Pro може відбутися вже у жовтні. При цьому перші OLED-ноутбуки серії Pro можуть вийти з процесорами серії M5 замість очікуваного чипа M6.

Впровадження нової технології дисплеїв у моделях iPad Air, iMac та MacBook Air може супроводжуватися їхнім повним апгрейдом. Так, завдяки OLED-панелі iPad Air має шанси стати найтоншим і найлегшим планшетом у лінійці.

Комп'ютер iMac зберігає свій дизайн з 2021 року, тому до моменту релізу моделі з OLED у 2028-2029 роках його зовнішній вигляд не змінюватиметься щонайменше сім років.

Новий MacBook Air також може отримати редизайн, який успадкує риси флагманських Pro-моделей.