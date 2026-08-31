Apple переводит Mac и iPad на OLED: какие популярные устройства обновят первыми

График обновления дисплеев

В настоящее время OLED-панели уже используются в

iPhone,

Apple Watch,

iPad Pro.

Остальные устройства линейки оборудованы LCD-экранами, за исключением MacBook Pro, который оснащен матрицей mini-LED.

По данным источников, масштабный график перехода на новые матрицы выглядит следующим образом:

iPad mini станет первым в очереди обновлений в конце 2026 года.

MacBook Pro получит новые экраны в начале 2027 года.

Базовый iPad перейдет на новую технологию в 2027 году.

iMac и MacBook Air обновятся в период между 2028 и 2029 годами.

Использование органических светодиодов позволит пользователям получить более точную цветопередачу, повышенную контрастность и настоящий глубокий черный цвет благодаря пикселям с индивидуальной подсветкой.

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Нюансы iPad mini

Хотя слухи об OLED-экране в планшете iPad mini ходят давно, технология панели будет отличаться от установленной в iPad Pro. В мини-версии разработчики применят однослойную панель LTPS, тогда как Pro-модель использует двухслойную LTPO.

Это означает, что флагманский iPad Pro будет сохранять лучшую контрастность, углы обзора, время отклика и пиковую яркость.

Пока неизвестно, получит ли новый iPad mini поддержку частоты обновления 120 Гц ProMotion или сохранит 60 Гц.

За производительность планшета будет отвечать чип A19 Pro, используемый в iPhone 17 Pro и iPhone Air, хотя источники не исключают использование процессора A20 Pro.

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Что ждет MacBook Pro и другие модели?

Новый MacBook Pro с OLED-дисплеем получит панель восьмого поколения. Ожидается, что ноутбук будет поддерживать сенсорный ввод и модуль 5G.

Официальный анонс iPad mini и MacBook Pro может пройти уже в октябре. При этом первые OLED-ноутбуки серии Pro могут выйти с процессорами M5 серии вместо ожидаемого чипа M6.

Внедрение новой технологии дисплеев в моделях iPad Air, iMac и MacBook Air может сопровождаться их полным апгрейдом. Так, благодаря OLED-панели iPad Air имеет шансы стать самым тонким и легким планшетом в линейке.

Компьютер iMac сохраняет свой дизайн с 2021 года, поэтому к моменту релиза модели с OLED в 2028-2029 годах его внешний вид не будет меняться не менее семи лет.

Новый MacBook Air также может получить редизайн, унаследующий черты флагманских Pro-моделей.