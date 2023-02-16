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Apple перенесла презентацію шолома віртуальної реальності на червень, - Bloomberg

Фото: Apple перенесла презентацію шолома віртуальної реальності на червень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американська компанія Apple перенесла заплановану презентацію своєї першої гарнітури віртуальної реальності з квітня на червень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, шолом буде представлено на щорічній Всесвітній конференції розробників. Перенесення пов'язані з тим, що у результаті тестування продукту було виявлено необхідність доробок в апаратному та програмному забезпеченні.

Зазначено, що Apple працювала над технологією приблизно з 2015 року. У якийсь момент компанія планувала представити продукт у червні минулого року, а потім відклала презентацію приблизно до січня 2023 року. Згодом її було перенесено на весну перед останньою відстрочкою.

Пристрій, який поєднує в собі віртуальну та доповнену реальність, виведе Apple у свою першу значну нову категорію продуктів відтоді, як компанія почала продавати розумні годинники у 2015 році.

Змішана реальність поєднує елементи реального та віртуального світів, дозволяючи користувачам взаємодіяти з віртуальним середовищем. Вартість шолома Apple становитиме близько 3 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що американська компанія Apple готується до випуску VR гарнітури. У компанії вважають, що новий гаджет зрештою може витіснити iPhone як основний продукт компанії.

Також раніше ми писали, що Apple планує у 2024 році представити абсолютно нову версію iPhone, яка очолить лінійку смартфонів компанії.

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AppleВіртуальна реальність