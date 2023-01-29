Замінить iPhone та MacBook. Bloomberg дізнався подробиці VR-гарнітури від Apple

Американська компанія Apple готується до випуску VR гарнітури. У компанії вважають, що новий гаджет зрештою може витіснити iPhone як основний продукт компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Усередині компанії Apple виклали своє бачення, згідно з яким гарнітуру можна буде носити протягом усього дня та скрізь. Вона замінить необхідність працювати на MacBook або навіть носити із собою iPhone. І, попри високу ціну первісної гарнітури Apple - близько 3 тисяч доларів - деякі працівники компанії вважають, що перша модель дозволить споживачам відчути "смак принадного бачення".

Перший пристрій змішаної реальності Apple, який, ймовірно, отримає назву Reality Pro, буде випущено цього року з величезною кількістю нових технологій. Зокрема, починаючи від подвійних 4K дисплеїв і закінчуючи гнучким OLED-екраном на передній панелі, який показує очі користувача. У ньому буде більше десятка камер, які зможуть аналізувати тіло користувача, рухи очей та довкілля.

Компанія сподівається, що імерсивний перегляд відео, тісна інтеграція з іншими продуктами Apple та вдосконалені дзвінки FaceTime на основі VR залучать споживачів.

Нагадаємо, компанія Apple планує підписати контракт із китайським виробником Luxshare Precision Industry для випуску преміальних моделей iPhone.

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