Apple перенесла презентацию шлема виртуальной реальности на июнь, - Bloomberg

Как сообщается, шлем будет представлен на ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Перенос связан с тем, что в результате тестирования продукта была выявлена необходимость доработок в аппаратном и программном обеспечении.

Отмечено, что Apple работала над технологией примерно с 2015 года. В какой-то момент компания планировала представить продукт в июне прошлого года, а затем отложила презентацию до января 2023 года. Впоследствии она была перенесена на весну перед последней отсрочкой.

Устройство, объединяющее виртуальную и дополненную реальность, выведет Apple в свою первую значительную новую категорию продуктов с тех пор, как компания начала продавать умные часы в 2015 году.

Смешанная реальность сочетает элементы реального и виртуального миров, позволяя пользователям взаимодействовать с виртуальной средой. Стоимость шлема Apple составит около 3 тысяч долларов.