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Apple перенесла презентацию шлема виртуальной реальности на июнь, - Bloomberg

Фото: Apple перенесла презентацию шлема виртуальной реальности на июнь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американская компания Apple перенесла запланированную презентацию своей первой гарнитуры виртуальной реальности с апреля на июнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, шлем будет представлен на ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Перенос связан с тем, что в результате тестирования продукта была выявлена необходимость доработок в аппаратном и программном обеспечении.

Отмечено, что Apple работала над технологией примерно с 2015 года. В какой-то момент компания планировала представить продукт в июне прошлого года, а затем отложила презентацию до января 2023 года. Впоследствии она была перенесена на весну перед последней отсрочкой.

Устройство, объединяющее виртуальную и дополненную реальность, выведет Apple в свою первую значительную новую категорию продуктов с тех пор, как компания начала продавать умные часы в 2015 году.

Смешанная реальность сочетает элементы реального и виртуального миров, позволяя пользователям взаимодействовать с виртуальной средой. Стоимость шлема Apple составит около 3 тысяч долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, чтоамериканская компания Apple готовится к выпуску VR гарнитуры. В компании считают, что новый гаджет может вытеснить iPhone в качестве основного продукта компании.

Также ранее мы писали, что Apple планирует в 2024 году представить совершенно новую версию iPhone, возглавляющую линейку смартфонов компании.

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AppleВиртуальная реальность