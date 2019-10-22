ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Apple патентує "розумне кільце"

Новини » Hi-tech    22.10.2019 - 16:04
Apple патентує "розумне кільце"
Ілюстративне фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

Пристрій буде оснащено екраном, голосовим асистентом і контролем жестів руки

Американська компанія Apple подала заявку на патент кільця Apple Ring, яка дозволить на відстані контролювати інші пристрої корпорації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Як повідомляє видання, "розумне кільце" має, зокрема, екран, голосовий асистент і контроль жестів руки. Пристрій "поліпшить досвід людей" в користуванні, зокрема, iPhone і iPad.

На думку компанії, коли користувачі занадто довго тримає великі гаджети, то це призводить до втоми, а Apple Ring зможе стати більш ефективним методом контролю пристроїв на відстані.

Фото: патент Apple Ring (thesun.co.uk)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що iPhone 12, який повинен вийти в 2020 році, буде оснащений модемом для роботи в мережах п'ятого покоління. Також новинка позбудеться традиційної "чубчика".

Крім того, Apple планує випустити нові шумоподавлюючі навушники AirPods Pro в кінці жовтня. Навушники повинні бути водонепроникними, що полегшить їх використання під час занять спортом або на відпочинку. Вартість навушників буде до 260 доларів.

Зазначимо, на початку вересня Apple презентувала новий iPhone 11. На наступний день після презентації нового смартфона вартість компанії перевищила 1 трильйон доларів.

iPhone 12 буде оснащений модемом 5G Apple випустить нові AirPods Pro в кінці жовтня
Новини України Appleпатент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся