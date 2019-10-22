Apple патентує "розумне кільце"

Ілюстративне фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

Пристрій буде оснащено екраном, голосовим асистентом і контролем жестів руки

Американська компанія Apple подала заявку на патент кільця Apple Ring, яка дозволить на відстані контролювати інші пристрої корпорації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Як повідомляє видання, "розумне кільце" має, зокрема, екран, голосовий асистент і контроль жестів руки. Пристрій "поліпшить досвід людей" в користуванні, зокрема, iPhone і iPad.

На думку компанії, коли користувачі занадто довго тримає великі гаджети, то це призводить до втоми, а Apple Ring зможе стати більш ефективним методом контролю пристроїв на відстані.

Фото: патент Apple Ring (thesun.co.uk)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що iPhone 12, який повинен вийти в 2020 році, буде оснащений модемом для роботи в мережах п'ятого покоління. Також новинка позбудеться традиційної "чубчика".

Крім того, Apple планує випустити нові шумоподавлюючі навушники AirPods Pro в кінці жовтня. Навушники повинні бути водонепроникними, що полегшить їх використання під час занять спортом або на відпочинку. Вартість навушників буде до 260 доларів.

Зазначимо, на початку вересня Apple презентувала новий iPhone 11. На наступний день після презентації нового смартфона вартість компанії перевищила 1 трильйон доларів.