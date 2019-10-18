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Apple выпустит новые AirPods Pro в конце октября

Новости » Телеком & IT    18.10.2019 - 16:57
Apple выпустит новые AirPods Pro в конце октября
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

В новых наушниках от Apple будет повышенное шумоподавление и защита от воды

Компания Apple планирует выпустить новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro в конце октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что новые AirPods Pro будут иметь металлическую конструкцию для улучшенного шумоподавления. Также наушники должны быть водонепроницаемыми, что облегчит их использование во время занятий спортом или на отдыхе.

Информация о новых наушниках от Apple стала известна после появления в бета-версии операционной системы iOS 13.2 новой конструкции AirPods. Стоимость наушников будет до 260 долларов. Ранее ожидалось, что AirPods Pro выйдут в конце года.

Напомним, в начале сентября Apple презентовала новый iPhone 11. На следующий день после презентации нового смартфона стоимость компании превысила 1 триллион долларов.

Также РБК-Украина сообщало, что Apple обнаружила проблемы безопасности в новой версии iOS. Ошибка позволяет сторонним клавиатурам включать полный доступ к смартфону. В частности, позволяет разработчикам клавиатур, таким как GBoard, SwiftKey и Grammarly, собирать данные о нажатии клавиш и сохранять их на собственных серверах.

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