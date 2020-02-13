Apple может отложить производство iPhone 12 из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Китае американская компания Apple может отложить производство нового поколения iPhone. Об этом пишет профильное издание DigiTimes.

Сообщается, что производство новых iPhone в этом году может быть отложено до июня из-за вспышки коронавируса. В то же время компания пока намерена придерживаться своих традиционных планов по презентации новых iPhone 12 в сентябре.

Источники DigiTimes утверждают, что сентябрьская презентация может пройти, даже если поставки новых устройств будут ограничены.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple может отложить производство бюджетного iPhone из-за коронавируса. В частности, компания не может вовремя запустить производство смартфонов, поскольку сборка осуществляется на заводах Foxconn в Чжэнчжоу и Pegatron в Шанхае. Оба завода находятся в радиусе 500 км от очага вспышки коронавируса.

До этого предполагалось, что бюджетный iPhone начнут собирать в феврале, а в марте он должен поступить в продажу. Это должна быть первая недорогая модель со времен iPhone SE. Ожидается, что смартфон будет выглядеть как iPhone 8 от 2017 года, однако техническое оснащение будет идентичным iPhone 11.