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Apple начнет сборку бюджетного iPhone в феврале, - Bloomberg

Новости » Hi-tech     22.01.2020 - 14:50
Apple начнет сборку бюджетного iPhone в феврале, - Bloomberg
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В марте этого года он должен поступить в продажу

Бюджетный iPhone от американской компании Apple начнут собирать в феврале, а в марте он должен поступить в продажу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей, знакомых с планом компании, Apple планируют начать сборку нового недорогого iPhone.

Ожидается, что компания из Калифорнии в Купертино официально представит новый телефон уже в марте.

Отмечается, что это будет первая недорогая модель со времен iPhone SE. Она будет выглядеть так как iPhone 8 от 2017 года. Ожидается, что в новом телефоне датчик Touch ID будет встроен в кнопку "Домой" и он будет оснащен тем же процессором, что и новые iPhone 11.

Отметим, в настоящее время iPhone 8 продается на сайте компании от 449 долларов. Apple продавала iPhone SE за 399 долларов до момента, когда этот телефон был снят с продажи.

Ранее РБК-Украина писало, что в первой половине 2020 года Apple планирует выпустить iPhone SE 2 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем. После ожидается выход линейки из моделей iPhone 12 с 5,4-дюймовым, двух м 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым экраном, которые будут поддерживать 5G с модемом Qualcomm X55.

Также сообщалось, что Apple 28 октября презентовала новые беспроводные шумоподавляющие наушники AirPods Pro. Наушники способны работать без подзарядки 4,5 часа.

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