Apple остановил работу рекламы в App Store для России

Популярная компания Apple остановила работу рекламы приложений на площадке App Store в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Как пишет Bloomberg, все кампании Apple Search Ads, запущены в App Store в России, приостановлена. Также ни одна новая кампания не будет иметь права запускаться в App Store в России на период приостановки.
"Apple Search Ads была приостановлена в App Store в России до дальнейшего уведомления", - говорится в письме, присланном разработчикам.
Решение принято через несколько дней после того, как компания прекратила продажу продукции в России.
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