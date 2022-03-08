Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії

Популярна компанія Apple зупинила роботу реклами застосунків на майданчику App Store у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Як пише Bloomberg, усі кампанії Apple Search Ads, запущені в App Store в Росії, призупинено. Також жодна нова кампанія не матиме права запускатися в App Store в Росії на період призупинення.
"Apple Search Ads було призупинено в App Store в Росії до подальшого повідомлення", – йдеться в листі, надісланому розробникам.
Рішення прийнято через кілька днів після того, як компанія припинила продаж продукції в Росії.
Раніше ми повідомляли, що одна з найбільших криптобірж світу блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції.
Також ми писали, що Adidas зупиняє роботу в Росії, але не виходить остаточно.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!