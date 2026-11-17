Всесвітній інтернет-збій

Близько 20.00 Down Detector зафіксував різке зростання кількості скарг користувачів інтернету. У США йшлося про збої в роботі сервісів Apple та Google. В Україні - про проблеми з "Київстар", "Водафон" тощо.

Користувачі зі США повідомляли, що на сервісах Apple виникли проблеми з:

авторизацією,

роботою мобільних додатків та веб-сторінок.

Користувачі Gmail казали, що не можуть надіслати електронні листи, але це стосувалося лише частини штатів США.

Що в Україні

Тим часом моніторинг в Україні виявив збої в роботі:

iCloud,

Apple Pay,

Kyivstar,

App Store,

Apple Store,

Lifecell.

При цьому кількість скарг була дещо меншою, ніж у США: у певний момент часу українці фіксували максимум 20 повідомлень про проблеми, а американці - до тисячі.

"Тотальний інтернет-блекаут"

Уже з 15 листопада у ЗМІ писали про нібито "тотальний інтернет-блекаут", який може статися 17 листопада через дії уряду США.

При цьому повідомлялося, що саме 17 листопада Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) та Федеральна комісія із зв'язку (FCC) США планували провести перевірку системи екстреного оповіщення. Проте це стосувалося переривання теле- та радіоефіру для передачі урядових повідомлень.