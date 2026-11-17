Всемирный интернет-сбой

Около 20:00 Down Detector зафиксировал резкий рост количества жалоб пользователей интернета. В США говорилось о сбоях в работе сервисов Apple и Google. В Украине - о проблемах с "Киевстар", "Водафон" и т.д.

Пользователи из США сообщали, что на сервисах Apple возникли проблемы с:

авторизацией,

работой мобильных приложений и веб-страниц.

Пользователи Gmail говорили, что не могут отправить электронные письма, но это касалось только части штатов США.

Что в Украине

Тем временем мониторинг в Украине выявил сбои в работе:

iCloud,

Apple Pay,

Kyivstar,

App Store,

Apple Store,

Lifecell.

При этом количество жалоб было несколько меньше, чем в США: в определенный момент времени украинцы фиксировали максимум 20 сообщений о проблемах, а американцы - до тысячи.

"Тотальный интернет-блекаут"

Уже с 15 ноября в СМИ писали о якобы "тотальном интернет-блекауте", который может произойти 17 ноября из-за действий правительства США.

При этом сообщалось, что именно 17 ноября Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Федеральная комиссия по связи (FCC) США планировали провести проверку системы экстренного оповещения. Однако это касалось прерывания теле- и радиоэфира для передачи правительственных сообщений.