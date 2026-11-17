Apple, OpenAI і не тільки: інтернет-сервіси "лягли" по всьому світу
Користувачі інтернет-сервісів скаржаться на серію збоїв. Вони виникли у роботі світових техногігантів та місцевих операторів мобільного зв'язку увечері 17 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проект Down Detector.
Всесвітній інтернет-збій
Близько 20.00 Down Detector зафіксував різке зростання кількості скарг користувачів інтернету. У США йшлося про збої в роботі сервісів Apple та Google. В Україні - про проблеми з "Київстар", "Водафон" тощо.
Користувачі зі США повідомляли, що на сервісах Apple виникли проблеми з:
- авторизацією,
- роботою мобільних додатків та веб-сторінок.
Користувачі Gmail казали, що не можуть надіслати електронні листи, але це стосувалося лише частини штатів США.
Що в Україні
Тим часом моніторинг в Україні виявив збої в роботі:
- iCloud,
- Apple Pay,
- Kyivstar,
- App Store,
- Apple Store,
- Lifecell.
При цьому кількість скарг була дещо меншою, ніж у США: у певний момент часу українці фіксували максимум 20 повідомлень про проблеми, а американці - до тисячі.
"Тотальний інтернет-блекаут"
Уже з 15 листопада у ЗМІ писали про нібито "тотальний інтернет-блекаут", який може статися 17 листопада через дії уряду США.
При цьому повідомлялося, що саме 17 листопада Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) та Федеральна комісія із зв'язку (FCC) США планували провести перевірку системи екстреного оповіщення. Проте це стосувалося переривання теле- та радіоефіру для передачі урядових повідомлень.
Раніше РБК-Україна писало, що 13 листопада у США з міркувань безпеки було припинено вильоти авіарейсів по всій території країни. Це рішення вже призвело до затримки понад 10 тисяч авіарейсів.
Крім того, 14 листопада у США виникли масштабні проблеми з інтернетом та зв'язком, які торкнулися роботи Національної метеорологічної служби (NWS).
Через технічний збій немає доступу до прогнозів погоди та попереджень на сайтах відомства, ще не можна отримати застарілу інформацію.