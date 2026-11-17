Apple, OpenAI и не только: интернет-сервисы "легли" по всему миру
Пользователи Интернет-сервисов жалуются на серию сбоев. Они появились в работе глобальных техногигантов и местных операторов мобильной связи вечером 17 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый проект Down Detector.
Всемирный интернет-сбой
Около 20:00 Down Detector зафиксировал резкий рост количества жалоб пользователей интернета. В США говорилось о сбоях в работе сервисов Apple и Google. В Украине - о проблемах с "Киевстар", "Водафон" и т.д.
Пользователи из США сообщали, что на сервисах Apple возникли проблемы с:
- авторизацией,
- работой мобильных приложений и веб-страниц.
Пользователи Gmail говорили, что не могут отправить электронные письма, но это касалось только части штатов США.
Что в Украине
Тем временем мониторинг в Украине выявил сбои в работе:
- iCloud,
- Apple Pay,
- Kyivstar,
- App Store,
- Apple Store,
- Lifecell.
При этом количество жалоб было несколько меньше, чем в США: в определенный момент времени украинцы фиксировали максимум 20 сообщений о проблемах, а американцы - до тысячи.
"Тотальный интернет-блекаут"
Уже с 15 ноября в СМИ писали о якобы "тотальном интернет-блекауте", который может произойти 17 ноября из-за действий правительства США.
При этом сообщалось, что именно 17 ноября Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Федеральная комиссия по связи (FCC) США планировали провести проверку системы экстренного оповещения. Однако это касалось прерывания теле- и радиоэфира для передачи правительственных сообщений.
Ранее РБК-Украина писало, что 13 ноября в США по соображениям безопасности были приостановлены вылеты авиарейсов по всей территории страны. Это решение уже привело к задержке более 10 тысяч авиарейсов.
Кроме того, 14 ноября в США возникли масштабные проблемы с интернетом и связью, затрагивавшие работу Национальной метеорологической службы (NWS).
Из-за технического сбоя нет доступа к прогнозам погоды и предупреждениям на сайтах ведомства, еще нельзя получить устаревшую информацию.