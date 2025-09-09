ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Презентація Apple 2025: точний час і які новинки будуть представлені

Вівторок 09 вересня 2025 07:20
UA EN RU
Презентація Apple 2025: точний час і які новинки будуть представлені Apple готує гучну прем'єру iPhone 17 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple анонсувала традиційну осінню презентацію, яка відбудеться 9 вересня. Онлайн-трансляція розпочнеться о 20:00 за Києвом і буде доступною на офіційному сайті компанії, YouTube-каналі Apple і в додатку Apple TV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський журнал WIRED, присвячений технологіям.

Що покажуть

Останні тижні в мережі активно з'являлися чутки про нові пристрої Apple. Очікується, що на заході представлять лінійку iPhone 17 - базову модель, версії Pro, а також абсолютно новий ультратонкий смартфон iPhone Air.

Крім того, мають вийти нові Apple Watch і AirPods. За даними інсайдерів, усі пристрої отримають функції на базі штучного інтелекту. Можливі також анонси, пов'язані з Apple TV.

Як завжди, компанія зберігає інтригу до самого кінця. Традиційно Apple любить дивувати хоча б одним "секретним" релізом, тож варто чекати сюрпризів.

iPhone 17 Air

Головною новинкою може стати iPhone 17 Air - найтонший і найлегший смартфон у лінійці. Пристрій отримає 6,6-дюймовий OLED-дисплей і товщину всього 5,5 мм - це на 2,3 мм тонше iPhone 16.

За чутками, заради такого дизайну Apple пішла на деякі компроміси: наприклад, порт USB-C зміщений щодо центру, а основна камера буде одна - 24 МП, розміщена збоку на овальному блоці, що нагадує дизайн Google Pixel.

iPhone 17 і iPhone 17 Pro

Уся лінійка iPhone 17 стане першою, яка отримає візуальний стиль Liquid Glass в iOS 26. Інтерфейс з округлими, напівпрозорими іконками має ефектний вигляд, але може бути незручним для користувачів із порушеннями зору.

iPhone 17 Pro, за даними інсайдерів, отримає оновлений блок камер з новою 48-МП лінзою і більш прямокутним модулем. Можлива заміна титану на комбінацію алюмінію і скла. Продуктивність забезпечить новий чип Apple, зокрема з підтримкою Wi-Fi 7.

Apple Watch

Компанія також представить новий годинник. Очікуються Apple Watch Series 11 і Watch Ultra 3. Обидві моделі отримають збільшений час роботи від батареї і нові функції, включно з моніторингом тиску з попередженням про гіпертонію.

Apple, як і раніше, робитиме акцент на "порятунку життя" за допомогою своїх носимих гаджетів. Також очікуються AI-функції і, можливо, підтримка супутникового зв'язку.

AirPods та інші пристрої

Серед додаткових новинок може бути нове покоління AirPods Pro 3 зі збільшеним часом автономної роботи, а також нові функції для поліпшення слуху і перекладу мови. Крім того, можливий анонс оновленого Apple TV з підтримкою 4K.

Практично всі продукти Apple будуть пов'язані зі штучним інтелектом. Як і інші технологічні компанії, корпорація активно розвиває цей сегмент, хоча її власна платформа Apple Intelligence поки що впроваджується не так швидко.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України