Презентація Apple 2025: точний час і які новинки будуть представлені

Apple анонсувала традиційну осінню презентацію, яка відбудеться 9 вересня . Онлайн-трансляція розпочнеться о 20:00 за Києвом і буде доступною на офіційному сайті компанії, YouTube-каналі Apple і в додатку Apple TV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський журнал WIRED , присвячений технологіям.

Що покажуть

Останні тижні в мережі активно з'являлися чутки про нові пристрої Apple. Очікується, що на заході представлять лінійку iPhone 17 - базову модель, версії Pro, а також абсолютно новий ультратонкий смартфон iPhone Air.

Крім того, мають вийти нові Apple Watch і AirPods. За даними інсайдерів, усі пристрої отримають функції на базі штучного інтелекту. Можливі також анонси, пов'язані з Apple TV.

Як завжди, компанія зберігає інтригу до самого кінця. Традиційно Apple любить дивувати хоча б одним "секретним" релізом, тож варто чекати сюрпризів.

iPhone 17 Air

Головною новинкою може стати iPhone 17 Air - найтонший і найлегший смартфон у лінійці. Пристрій отримає 6,6-дюймовий OLED-дисплей і товщину всього 5,5 мм - це на 2,3 мм тонше iPhone 16.

За чутками, заради такого дизайну Apple пішла на деякі компроміси: наприклад, порт USB-C зміщений щодо центру, а основна камера буде одна - 24 МП, розміщена збоку на овальному блоці, що нагадує дизайн Google Pixel.

iPhone 17 і iPhone 17 Pro

Уся лінійка iPhone 17 стане першою, яка отримає візуальний стиль Liquid Glass в iOS 26. Інтерфейс з округлими, напівпрозорими іконками має ефектний вигляд, але може бути незручним для користувачів із порушеннями зору.

iPhone 17 Pro, за даними інсайдерів, отримає оновлений блок камер з новою 48-МП лінзою і більш прямокутним модулем. Можлива заміна титану на комбінацію алюмінію і скла. Продуктивність забезпечить новий чип Apple, зокрема з підтримкою Wi-Fi 7.

Apple Watch

Компанія також представить новий годинник. Очікуються Apple Watch Series 11 і Watch Ultra 3. Обидві моделі отримають збільшений час роботи від батареї і нові функції, включно з моніторингом тиску з попередженням про гіпертонію.

Apple, як і раніше, робитиме акцент на "порятунку життя" за допомогою своїх носимих гаджетів. Також очікуються AI-функції і, можливо, підтримка супутникового зв'язку.

AirPods та інші пристрої

Серед додаткових новинок може бути нове покоління AirPods Pro 3 зі збільшеним часом автономної роботи, а також нові функції для поліпшення слуху і перекладу мови. Крім того, можливий анонс оновленого Apple TV з підтримкою 4K.

Практично всі продукти Apple будуть пов'язані зі штучним інтелектом. Як і інші технологічні компанії, корпорація активно розвиває цей сегмент, хоча її власна платформа Apple Intelligence поки що впроваджується не так швидко.