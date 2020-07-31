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Apple оголосила про перенесення випуску нових iPhone

П'ятниця 31 липня 2020 08:25
Apple оголосила про перенесення випуску нових iPhone
Фото: телефон Apple (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Офіційно в Apple не пояснюють причини відстрочки

Компанія Apple в 2020 році планує випустити нові моделі iPhone пізніше звичайного. Нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, а не у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на головного фінансового директора Apple Inc. Луку Маестрі.

Видання зазначає, що офіційно в Apple не пояснюють причини відстрочки.

"У минулому році ми почали продавати нові айфони в кінці вересня, в цьому році ми очікуємо, що поставки будуть доступні на кілька тижнів пізніше", - сказав Маестрі.

Нагадаємо, компанія Apple випустила спеціальну партію смартфонів iPhone SRD (пристрій дослідження безпеки) для хакерів.

Раніше повідомлялося, що суд ЄС скасував рекордний штраф для Apple на 13 млрд євро.

Також РБК-Україна писало, що Apple навесні 2020 року зареєструвала в Україні дочірню компанію.

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