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Суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple на 13 млрд евро

Среда 15 июля 2020 12:51
Суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple на 13 млрд евро
Фото: Apple (www.apple.com)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия не смогла доказать нарушение законодательства о конкуренции

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии об обязательстве корпорации Apple выплатить 13 млрд евро в виде налогов в Ирландии. Суд отменил решение 2016 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Судьи указали, что Еврокомиссии не удалось доказать конкурентное преимущество Apple из-за налоговых правил Ирландии.

Решение 2016 года и его рекордная сумма были частью жестких мер Европейской комиссии в отношении налоговых соглашений между транснациональными корпорациями и некоторыми странами ЕС.

Напомним, в 2016 году Еврокомиссия взыскала с американской компании Apple 13 млрд евро в пользу властей Ирландии.

Рекордная сумма была взыскана в качестве возмещения потерь, которые ирландская экономика понесла из-за недоначисленных компании налогов.

Как сообщало РБК-Украина, корпорация Apple весной 2020 года зарегистрировала в Украине дочернюю компанию.

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