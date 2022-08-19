Apple обнаружила уязвимость, которая предоставляет полный контроль хакерам над устройством
В Apple заявили об уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и Mac. Благодаря ей хакеры способны получить полный контроль над чужим устройством.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.
Как отмечает гендиректор службы компьютерной безопасности SocialProof Security Рэйчел Тобак, уязвимости могут позволить хакерам выдавать себя за владельца устройства и запускать любое программное обеспечение.
Как отмечают эксперты, самыми уязвимыми устройствами Apple являются:
- iPhone6S и более поздние модели;
- планшеты iPad 5-го поколения и новее;
- все iPad Pro;
- iPad Air 2;
- компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey;
- некоторые модели iPod.
Эксперты также советуют обновить операционную систему iOS до последней доступной версии, чтобы устранить эту уязвимость.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Apple может провести презентацию линейки iPhone 14 уже 7 сентября.
Также недавно в сеть попала фотография еще не выпущенного устройства компании Apple iPhone 14 Pro.
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