Apple обнаружила уязвимость, которая предоставляет полный контроль хакерам над устройством

Фото: Apple обнаружили уязвимость в своих устройствах, которая способна предоставить полный контроль хакерам (Gatty Images)

В Apple заявили об уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и Mac. Благодаря ей хакеры способны получить полный контроль над чужим устройством.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как отмечает гендиректор службы компьютерной безопасности SocialProof Security Рэйчел Тобак, уязвимости могут позволить хакерам выдавать себя за владельца устройства и запускать любое программное обеспечение. Как отмечают эксперты, самыми уязвимыми устройствами Apple являются: iPhone6S и более поздние модели;

планшеты iPad 5-го поколения и новее;

все iPad Pro;

iPad Air 2;

компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey;

некоторые модели iPod. Эксперты также советуют обновить операционную систему iOS до последней доступной версии, чтобы устранить эту уязвимость.