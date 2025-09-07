Apple незабаром проведе презентацію iPhone 17: усе, що відомо на цей момент

У вівторок, 9 вересня, Apple проведе найбільшу презентацію року, де представить нові iPhone, смарт-годинники та інші пристрої. Це частина осіннього запуску, який допоможе компанії утримати позиції на тлі конкуренції з Samsung, Google, Huawei і Xiaomi.

Про те, що вже відомо про презентацію iPhone 17, розповідає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Упор на дизайн замість штучного інтелекту

На відміну від інших технологічних гігантів Кремнієвої долини, Apple помітно відстає в перегонах генеративного ШІ. Нова операційна система iOS 26, вперше показана в червні, не отримала значних AI-оновлень. Тому компанія робить ставку на апаратні зміни, щоб утримати користувачів у своїй екосистемі.

Нові iPhone: редизайн і ультратонка версія

Уперше за останні п'ять років Apple представить помітні зміни в зовнішньому вигляді iPhone.

Флагманські iPhone 17 Pro і Pro Max отримають перероблену задню панель і оновлений блок камер.

Абсолютно нова модель - iPhone 17 Air - стане найтоншим смартфоном компанії.

Ці пристрої покладуть початок трирічному циклу редизайнів iPhone. У планах Apple - запуск гнучкого смартфона 2026 року і ювілейного "скляного" iPhone до 20-річчя лінійки 2027 року.

iPhone залишається головним джерелом доходу Apple, приносячи майже половину виручки компанії. Смартфон також відіграє ключову роль у розвитку сервісного напрямку і стимулює продажі аксесуарів - від Apple Watch до AirPods. Збереження цієї екосистеми особливо важливе на тлі зростання інтересу до нових пристроїв на базі штучного інтелекту, які здатні змінити ринок.

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max і iPhone 17 Air

Цього року Apple представить одразу чотири моделі iPhone - iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max і новий iPhone 17 Air. Компанія продовжує шукати баланс у форм-факторі: після невдалого експерименту з компактним mini і малоуспішним "великим" Plus, Apple вирішила піти іншим шляхом - зробити смартфон тоншим.

iPhone 17 Air: найтонший iPhone в історії

Нова версія Air стане приблизно на третину тоншою, ніж iPhone 16 Pro - всього 5,5 мм. Однак зменшення товщини призведе до зниження автономності та спрощеної камери - у Air буде тільки один модуль в овальному блоці.

Смартфон отримає процесор A19, стандартний USB-C, підтримку ProMotion і екран 6,6 дюйма. Через тонкий корпус він не зможе працювати з фізичними SIM-картами - тільки eSIM. Крім того, пристрій використовуватиме новий Wi-Fi-чіп і власний модем Apple C1.

Air займе проміжне місце між базовим iPhone 17 і Pro-версіями, але через близьку ціну до Pro може виявитися нішевим продуктом.

iPhone 17 Pro і Pro Max: головний редизайн за 4 роки

Флагманські моделі отримають повне оновлення дизайну вперше з 2020 року. Блок камер тепер займає верхню третину корпусу, а нижня частина відведена під бездротову зарядку.

Серед ключових змін:

новий процесор A19 Pro

значне зростання автономності

перехід телефотокамери на 48 Мп замість 12 Мп

система зі змінною діафрагмою

запис відео одночасно з фронтальної та основної камер

серйозне оновлення селфі-камери.

Цікаво, що Apple відмовиться від титану і повернеться до алюмінієвого корпусу - заради меншої ваги і кращого відведення тепла.

iPhone 17: більший екран і ProMotion

Базовий iPhone 17 збереже колишній дизайн, але збільшиться в розмірах - дисплей складе 6,3 дюйма, як у Pro-версій. Смартфон також вперше отримає екран ProMotion. Pro Max залишиться найбільшим - 6,9 дюйма.

Нові аксесуари та кольори

Apple також випустить оновлені чохли, зокрема преміальний крос-боді ремінець і версію в стилі старого iPhone 4 Bumper. У колірній палітрі з'явиться небесно-блакитний для iPhone 17 Air (як у MacBook Air M4) і новий помаранчевий відтінок для Pro-лінійки.

Apple Watch Ultra 3: упор на конкуренцію з Garmin

Після річної перерви в оновленні лінійки Apple Watch Ultra компанія готує помітне оновлення. Модель Ultra 3 отримає збільшений дисплей, новий процесор S11, підтримку 5G Redcap, а також можливість використовувати супутниковий зв'язок для SMS і екстрених викликів.

Таким чином, Apple має намір потіснити позиції Garmin на ринку професійних носимих пристроїв.

Apple Watch Series 11: еволюція без революції

Нові Series 11 зовні майже не зміняться порівняно з Series 10, проте отримають поліпшений дисплей з підвищеною яскравістю і оновлену палітру кольорів (включно із заміною проблемного Jet Black). Також буде розширено лінійку ремінців.

Apple Watch SE: бюджетне оновлення

Базова версія Apple Watch SE збереже роль доступного смарт-годинника. Модель отримає новий дисплей і потужніший процесор. Apple активно просуває SE як альтернативу смартфону для дітей і підлітків, конкуруючи з Fitbit та іншими бюджетними брендами.

Нові функції здоров'я

Apple продовжує роботу над функціями моніторингу здоров'я, включно з виявленням гіпертонії, але стикається з регуляторними бар'єрами. У 2025 році компанія планує запустити сервіс Health+ з підтримкою ШІ-асистента для здоров'я.

AirPods Pro 3: уперше за три роки

Apple представить AirPods Pro 3 вже цього місяця - вперше за три роки. Серед тестованих функцій - вбудований пульсометр, зменшений кейс із новим механізмом сполучення, а також підтримка живого перекладу розмов завдяки Apple Intelligence.

Інші новинки Apple

AirTag 2 - перше оновлення аксесуара для пошуку речей з новим чипом і розширеним радіусом дії.

iPad Pro (M5) - оновлена версія планшета отримає новий чип і другу фронтальну камеру, зручну для відеодзвінків у будь-якому положенні.

Vision Pro - гарнітура змішаної реальності оновиться з чіпа M2 на M4/M5 і отримає новий колір Space Black. Найближчими роками очікуються легша і доступніша версія, а також розумні окуляри.

Apple TV - нове покоління з поліпшеним процесором і підтримкою функцій Apple Intelligence, включно з оновленим Siri.

HomePod mini - розумна колонка отримає новий чіп, підтримку Apple Intelligence, поліпшене звучання і нові кольори, включно з червоним.